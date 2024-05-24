‏ عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 23-05-2024، وفقًا للآتي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:50 استهداف مقر قيادة الفرقة ٩١ المُستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على الإغتيال الذي قامَ به العدو في كفردجّال وإصابة الأطفال وترويعهم.

2- الساعة 12:30 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 14:30 استهداف مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في ‏قاعدة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق، كردٍّ على ‏الاغتيال الذي قامَ به العدو الإسرائيلي في كفردجّال وإصابة الأطفال وترويعهم.

4- الساعة 16:55 استهداف موقع ‏المرج بالقذائف المدفعية. ‏

5- الساعة 20:30 شن هجوم جوي بمسيّرات انقضاضية على مقر قيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة، حيث استهدفت مكاتب ضباطها ومبنى سرية الاتصالات فيها وأصابت ‏أهدافها بدقة، كردٍّ على ‏الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في كفردجال وإصابة الأطفال وترويعهم.

6- الساعة 19:20 استهداف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.‏

7- الساعة 22:20 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة ‏بالأسلحة المناسبة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

-القطاع الغربي:

1- الساعة 14:30 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة ‌‏16:55 بعد رصد ‌‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي في حرش شتولا ورصد دبابة ميركافا تقوم بالاعتداء على أهلنا وقرانا الآمنة، ‌‏كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واستهدفوها خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة حيت تم تدميرها وإيقاع ‌‏طاقمها بين قتيل وجريح. ‏

3- الساعة 21:15 استهداف ثلاثة مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة ‏إيفن مناحم وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

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المصدر: الاعلام الحربي