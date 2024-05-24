المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت هدفاً حيوياً في ايلات “ام الرشراش” بواسطة طائرتين مسيرتين

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الخميس الموافق 23 / 5 / 2024 ، هدفاً حيوياً في ايلات “ ام الرشراش ” ، بواسطة طائرتين مسيرتين، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الخميس ١٤ – ذي القعدة – ١٤٤٥ هـ

المصدر: المقاومة الإسلامية في العراق