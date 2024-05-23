حزب الله يُشيّع الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد محمد علي ناصر فران – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2024 - 19:26

حزب الله يُشيّع الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد محمد علي ناصر فران

منذ 33 mins 23 May، 2024
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شيّع حزب الله وأهالي مدينة النبطية وجمهور المقاومة الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد محمد علي ناصر فران (ناصر) بموكبٍ حاشد ومَهيب في مدينة النبطية في جنوب لبنان .

وبعد المراسم التكريمية للشهيد عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي(عج) لحن الشهادة ، ثمّ أدّت ثلّة من المجاهدين قسم العهد والوفاء بالمُضيّ على خطى المقاومة والشهداء .

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وبعدها جاب النعش شوارع المدينة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة وشارك في التشييع مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون ، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ناصر جابر ، شخصيات وفعاليات ، علماء دين ، عوائل الشهداء والأهالي .

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وعند جبانة المدينة أمّ إمام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق الصلاة على الجثمان الطاهر ليُوارى بعدها الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء .

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المصدر: موقع المنار

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