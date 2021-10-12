نيجيريا.. فرار 6 نساء و9 أطفال من خاطفيهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2021 - 03:26

نيجيريا.. فرار 6 نساء و9 أطفال من خاطفيهم

منذ 2 ساعة 12 October، 2021
نيجيريا
أخبار دولية - نيجيريا

أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مسؤولة محلية بأن 15 شخصا، اختطفهم مسلحون ارهابيون من قرى بشمال شرقي نيجيريا قبل أشهر، فروا من خاطفيهم.
وأشارت المسؤولة إلى أن 6 نساء، و9 أطفال قطعوا مسافة نحو 90 كلم خلال 6 أيام مشيا على الأقدام.
وتم اختطاف 3 نساء مع 5 أطفال أثناء هجوم المسلحين على قرية تاكولاشي في منطقة شيبوك في أكتوبر من العام الماضي، و3 أخريات مع 4 أطفال في قرية كوفري بمنطقة هونغ القريبة في مايو الماضي.
ولم يعرف أي جماعة تقف وراء الاختطاف، لكنه من المعروف أن تلك المنطقة ينشط فيها تنظيم “داعش في غرب إفريقيا” المنشق عن “بوكو حرام”.

المصدر: ا ف ب

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