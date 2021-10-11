مراسل المنار : قوات مؤللة صهيونية تنفذ مسحًا بالكشافات الضوئية على طول السياج الشائك الحدودي المقابل لبلدة ميس الجبل بحماية دبابة ميركافا كانت متمركزة في موقع “العاصى” العسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2021 - 22:52

مراسل المنار : قوات مؤللة صهيونية تنفذ مسحًا بالكشافات الضوئية على طول السياج الشائك الحدودي المقابل لبلدة ميس الجبل بحماية دبابة ميركافا كانت متمركزة في موقع “العاصى” العسكري

منذ 1 ساعة 11 October، 2021
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