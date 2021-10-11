محكمة التمييز المدنية ردت طلب رد البيطار

ردت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا وعضوية المستشارين نويل كرباج وجوزف عجاقة، الدعوى المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها رد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وتنحيته عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت.

واعتبرت المحكمة أنه “ليس للمحكمة أن تضع يدها على طلب الرد أو تسير بإجراءاته، بدءا بإبلاغ الطلب إلى القاضي المطلوب رده أو الخصوم، ما لم يكن القاضي المطلوب رده من قضاة محكمة التمييز أو في عداد قضاة النيابة العامة التمييزية”، وقررت “تضمين طالبي الرد الرسوم والمصاريف المتعلقة بهذه المراجعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام