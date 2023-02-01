الوكالة الوطنية للاعلام: القاضي طارق البيطار حضر إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 1 2023 - 11:26
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الوكالة الوطنية للاعلام: القاضي طارق البيطار حضر إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت
منذ 10 mins
1 February، 2023
طارق البيطار
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