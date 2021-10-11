الشيخ ياسين: وزير الخارجية الايراني عرض خدمات على لبنان واللبنانيين لحل مشاكلهم الاقتصادية

دان رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين “عدم تزويد طائرة وزير الخارجية الايراني بالوقود في مطار بيروت”.

وقال الشيخ ياسين إن “ذلك خضوعا للادارة الامريكية التي زودت وتزود العدو الصهيوني بالسلاح الذي دمر لبنان ومطار بيروت اكثر من مرة، بينما ايران عمرت اكثر من منطقة في لبنان وأعلنت استعدادها لاخراجنا من العتمة التي أوصلنا إليها الخضوع للسياسة الامريكية”.

ورأى الشيخ ياسين أن “هذا التصرف يدل على التبعية المطلقة بعيدا عن الاهتمام بمصلحة الوطن، بخاصة ان وزير الخارجية الايراني كان يهمه عرض خدمات على لبنان واللبنانيين لحل مشاكلهم الاقتصادية ولم يكن في زيارة سياحة او اصدار تعليمات”.

وسأل الشيخ ياسين “متى يستفيق المسؤولون ويعملون لمصلحة الوطن والمواطنين ويرتدع ادعياء السياسة عن المتاجرة بحقوق ومصالح الوطن لصالح اسيادهم في الخارج؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام