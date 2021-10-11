أعضاء حكومة نجلاء بودن يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2021 - 12:14

أعضاء حكومة نجلاء بودن يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج

منذ 10 mins 11 October، 2021
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