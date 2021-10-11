أعضاء حكومة نجلاء بودن يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2021 - 12:14
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كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الساعة 8:30 من مساء اليوم يتطرق فيها إلى عدد من المستجدات
رئيس مجلس النواب نبيه بري: الانتخابات النيابية ستحصل في الربيع المقبل مهما كانت الظروف والتمديد للمجلس الحالي غير مطروح
اجتماع حكومي لبحث وضع الكهرباء ضم رئيس الحكومة ووزير الطاقة وحاكم مصرف لبنان والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان
رئيس نقابة العاملين في الغاز: ننتظر قرار وزير الطاقة بشأن جدول الأسعار ومن المتوقع أن يصل سعر القارورة للـ200 ألف ليرة
اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يشكر إيران لمبادرتها لمد لبنان بمادة المازوت وتقديم المساعدة للشعبه
المتحدث باسم الخارجية الايرانية خطيب زادة: العلاقات الايرانية - اللبنانية أقوى من الضغوط الخارجية
حريق كبير في منشآت مصفاة الزهراني لم تعرف أسبابه بعد وفرق الاطفاء تهرع إلى المكان لإخماد الحريق
وزير الطاقة وليد فياض: الخزان المشتعل في الزهراني هو خزان للبنزين تابع للجيش موجود في منشأة الزهراني
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: القبض على مشرف المال لتنظيم داعش الإرهابي في عملية استخبارية خارج البلاد
المفوضية العليا للإنتخابات في العراق: الاحصاءات الأولية أظهرت أن نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 41 بالمئة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
شرطة الاحتلال تؤمن اقتحام عشرات المستوطنين الصهاينة للمنطقة الشرقية في المسجد الأقصى المبارك
شخصيات مطبعة من دولة الإمارات تجوب باحات المسجد الأقصى وتخرج من باب الأسباط بمرافقة شخصيات وعناصر من الاحتلال
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بـ"الكذب" بشأن خفض عدد التأشيرات
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
اليمن: سقوط قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة المعينَين من قبل قوى العدوان
الرئيس التونسي قيس سعيد: انتهت مرحلة اللوبيات والتكتلات داخلياً وهذه مرحلة جديدة في تاريخ البلاد السيادة فيها للشعب فقط
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
باكستان: 20 قتيلا على الاقل وعشرات الإصابات في زلزال ضرب منطقة نائية جنوب غرب البلاد
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الخميس هو المتمم لشهر صفر المظفّر ويوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
أعضاء حكومة نجلاء بودن يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج
منذ 10 mins
11 October، 2021
تونس
حكومة نجلاء بودن
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