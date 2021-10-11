الذهب يهبط وسط توقعات بتمسك الاحتياطى الفيدرالى بخطط التشديد النقدى

انخفضت أسعار الذهب هامشيًا خلال تعاملات الإثنين، وسط مخاوف من بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض مشترياته من الأصول في العام الجاري رغم تقرير الوظائف السلبي.

وقد يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض دعمه للاقتصاد بداية من الشهر المقبل على الرغم من تباطؤ نمو الوظائف في سبتمبر.

وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو “ماري دالي” إن سوق العمل الأمريكي سوف يشهد فترات صعود وهبوط مع استمرار الوباء، وأنه من المبكر للغاية أن يتم القول إن التعافي في خطر.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1% عند 1754.90 دولار للأوقية، خلال التعاملات اليوم، وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% إلى 1754.82 دولار للأوقية.

كما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.3% مسجلة 22.65 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.3% عند 1031.62 دولار للأوقية، كما صعد سعر البلاديوم الفوري بنحو 3.4% مسجلاً 2143 دولارًا للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات عند 94.039 نقطة.

المصدر: Investing.com