وزير التجارة بحكومة حركة طالبان الأفغانية يبحث مع سفير الصين العلاقات التجارية وحل العقبات التي تواجهه (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2021 - 10:42

وزير التجارة بحكومة حركة طالبان الأفغانية يبحث مع سفير الصين العلاقات التجارية وحل العقبات التي تواجهه (سبوتنيك)

منذ 7 mins 11 October، 2021
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