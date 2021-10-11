إیران تنتج 16 مليون جرعة من لقاح “بركت” المضاد لكورونا

أعلن المدير التنفيذي لمصنع “شفا فارمد” في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن جليلي عن إنتاج 16 مليون جرعة لغاية الآن من لقاح “بركت” المضاد لفيروس كورونا.

وقال جليلي في تصريح للصحفيين: إن إنتاج لقاح “بركت” في المرحلتين الإولى والثانية بمصنع “شفا فارمد” جار على مدار الساعة حيث بلغ الإنتاج لغاية اليوم إكثر من 16 مليون جرعة تم تسليم اكثر من 7.5 مليون جرعة منها لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

وإوضح بإنه سيتم تسليم البقية لوزارة الصحة وهي نحو 9 ملايين جرعة بعد إجراء مراحل السيطرة النوعية من أجل توزيعها على مراكز التطعيم في البلاد.

وأشار الى أن الدراسات السريرية الثلاث السابقة اجريت للافراد فوق 18 عاما لذا فان الترخيص صدر لتطعيم الافراد فوق 18 عاما ومن اجل تطعيم الافراد تحت هذه السن ينبغي اجراء مراحل اختبار سريرية منفصلة.

وصرح بان جميع الوثائق اللازمة قد ارسلت الى وزارة الصحة ومتى ما اصدرت التراخيص اللازمة للاختبارات السريرية تحت 18 عاما سيتم تطعيم المتطوعين ما بين 12 الى 18 عاما في مراكز الدراسات السريرية التابعة للجنة التنفيذية لاوامر الامام وتحت اشراف خبراء وزارة الصحة.

واشار الى الطلب والاقبال الكبير على اللقاح الايراني “بركت” في الداخل وعلى مستوى المنطقة واضاف: ان جميع التقارير الرسمية المنشورة والابحاث المنجزة من قبل وزارة الصحة والمجموعات البحثية المختلفة تشير الى ان لقاح “بركت” هو من اللقاحات الاقل اعراضا والاكثر تاثيرا التي تم التطعيم بها البلاد وادت الى خفض عدد الضحايا والمرضى المصابين بفيروس كورونا.

المصدر: وكالة انباء فارس