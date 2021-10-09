حرائق مندلعة في عكار

وصلت طوافة عسكرية تابعة للجيش اللبناني السبت للمساهمة في إطفاء الحرائق في خراج بلدتي بزال وحبشيت في منطقة القيطع-عكار، حيث تم تركيب بركة بلاستيكية كبيرة يعمل الدفاع المدني على إمدادها بالمياه لزوم احتياجات الطوافة.

ولا تزال الحرائق التي اندلعت مساء أمس في خراج بلدتي بزال وحبشيت مستمرة الى الآن، وأتت على مساحات كبيرة من الأشجار الحرجية (صنوبر وسنديان) والاشجار المثمرة والحقول الزراعية، وباتت عند مشارف المنازل القريبة بخاصة في بلدة حبشيت. وباشرت منذ ساعات الصباح الاولى، فرق الاطفاء في الدفاع المدني من عدة مراكز إضافة الى فريق المستجيب الاول في إتحاد بلديات جرد القيطع وفريق التدخل السريع في جمعية “درب عكار”، والاهالي العمل على إخماد النيران في محاولة لحصر رقعة الحريق ومنع تمدده.

ووجه الأهالي نداء لقيادة الجيش، إذ ناشدوها التدخل عبر إرسال طوافة عسكرية للاسهام في الاسراع بإطفاء الحرائق، لا سيما في المواقع التي لا يمكن ان تبلغها سيارات الاطفاء بسبب وعورة المنطقة وعدم توافر الطرق.

المصدر: الوكالة الوطنية