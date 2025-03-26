بعد إعصار “هيلين”.. اندلاع حرائق الغابات في ولاية كارولينا الشمالية

لم يتمكن سكان المناطق في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة من التعافي بعد من آثار إعصار سبتمبر، حتى أجبروا مرة أخرى على مغادرة منازلهم.

وأوضحت مقاطع فيديو من مساحات واسعة النطاق في ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية حرائق الغابات التي تسبب فيها الجفاف والرياح القوية وقطع الأشجار بشكل كبير جراء إعصار “هيلين”، حيث تتراوح سرعة الرياح هناك بين 16 و32 كيلومتر في الساعة، مع احتمال هبات تصل إلى 40-56 كيلومتر في الساعة.

وقد تم إصدار أوامر إخلاء إلزامية لـ 146 منزلا في مقاطعة بولك الريفية، وفقا للمتحدثة باسم المقاطعة كيلي كانون. وأتت الحرائق بالفعل على ما لا يقل عن 25 كيلومترا مربعا في هذه المقاطعة ومقاطعة هندرسون المجاورة.

المصدر: روسيا اليوم