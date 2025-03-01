حرائق غابات في اليابان هي الأسوأ منذ عقود – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2025 - 15:36

حرائق غابات في اليابان هي الأسوأ منذ عقود

منذ 38 mins 1 March، 2025
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أخبار دولية

أعلنت الشرطة اليابانية العثور على جثة رجل قضى احتراقا الخميس وقدرت  وكالة إدارة الحرائق والكوارث بأن النيران امتدت على مساحة 1200 هكتار في غابة أوفوناتو بمنطقة إيواتي (شمال)، منذ اندلاعها الأربعاء وأكد متحدث باسم الوكالة قائلا “لا زلنا ندرس مساحة المنطقة التي تأثرت بالحرائق، لكنها الأكبر منذ حرائق الغابات في عام 1992″،وأتت الحرائق حينها على 1030 هكتارا،وأكدت وكالة إدارة الحرائق والكوارث أنه 1700 عنصر إطفاء من مختلف أنحاء البلاد يشاركون في مكافحة النيران،وأظهرت لقطات من الجو عرضتها قناة “ان اتش كاي” العامة، دخانا أبيض يتصاعد ويغطي جبلا بأكمله.

المصدر: الوكالة الوطنية

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