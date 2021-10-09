علامات تحذيرية مبكرة لاضطراب الغدة الدرقية لدى النساء

الغدة الدرقية، هي عضو على شكل فراشة يقع في مقدمة العنق، وهو مسؤول عن إنتاج هرمونات مهمة، مثل هرمونات ثلاثي اليودوثيرونين (T3) وهرمون الغدة الدرقية (T4)، والتي تنظم الوظائف الحيوية مثل فقدان الوزن، والتمثيل الغذائي، والطاقة والحفاظ على صحة البشرة والشعر، والتأثير على درجة حرارة الجسم.

كما يعتبر هرمون الغدة الدرقية (TSH) هرموناً مهماً آخر، يوجه الغدة الدرقية إلى إنتاج المزيد من مستويات T3 و T4. وبالتالي، فإن أي نقص أو زيادة في هذه الهرمونات المهمة يمكن أن يؤدي إلى فرط النشاط أو خمول النشاط، ويؤدي إلى اضطراب الغدة الدرقية.

عندما تتقلب مستويات الهرمونات بشكل مفاجئ، يمكن أن تظهر مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تكون عميقة جدًا لدى النساء، وتؤثر أيضًا على الوظائف الحيوية الأخرى.

فيما يلي مجموعة من الأعراض المبكرة التي تدل على اضطراب الغدة الدرقية لدى النساء، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

نقص أو زيادة غير مبررة في الوزن

مستويات الغدة الدرقية لها تأثير كبير على التمثيل الغذائي العام لديك، وتحافظ على وزنك تحت السيطرة أيضًا. وفي حين أن المستويات المنخفضة من هرمونات الغدة الدرقية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، فإن فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى خسارة الوزن ويجعلك تفقدين الوزن بشكل غير متوقع. يعد فقدان الوزن المرتبط بقصور الغدة الدرقية أحد أكثر التغييرات شيوعًا التي لوحظت عند النساء.

اسمرار طيات الجلد حول الرقبة

وجدت الأبحاث أن اسمرار طيات الجلد حول الرقبة يكون عادة بسبب النوبات الهرمونية في الغدة الدرقية. هذه إحدى العلامات التي غالبًا ما يُطلب من النساء أن يتنبهن إليها.

يمكن أن يؤدي اضطراب مستويات هرموني T3 و T4 أيضًا إلى حدوث مشكلات مثل جفاف الجلد أو حكة فروة الرأس أو البشرة الدهنية أو التسبب في تقصف الأظافر.

صعوبة النوم

يمكن أن يؤثر الخلل الوظيفي في الغدة الدرقية بشكل رهيب على نومك ويجعلك تتقلبين في السرير. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالنعاس والخمول أثناء النهار. وتشمل الأعراض المصاحبة الأخرى، التعرق الليلي وكثرة التبول، وهما أمران يزيدان من صعوبة النوم.

القلق والعصبية وضبابية الدماغ

بحسب الخبراء، فإن النساء اللواتي يعانين من اضطراب الغدة الدرقية، أكثر عرضة للإصابة بمشاكل القلق والعصبية والرعشة والتهيج والتقلبات المزاجية الشديدة، بالإضافة إلى ضبابية الدماغ. يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لقصور الغدة الدرقية فقدان الذاكرة، وانخفاض مستويات التركيز وفقدان الطاقة في أداء الأنشطة اليومية.

المصدر: مواقع اخبارية