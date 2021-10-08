الشيخ ياسين: لانفتاح الحكومة على كل من يعرض المساعدة

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح اليوم، أن “إختيار البعض للعتمة بوجه الشعب اللبناني ولوضعه في طوابير الذل، أمر يخص أصحابه”، مشددا على “دور الحكومة في الاسراع بانطلاقة عجلة الاصلاح، والتجاوب مع كل عرض للمساعدة يأتي من كل دولة صديقة وشقيقة”.

وقال إن:” العرض الكريم من الجمهورية الاسلامية في ايران، يأتي تجاوبا مع حاجات اللبنانيين في كل المناطق ومن كل الطوائف، ولإبعاد العتمة عنهم ومتاجرة السياسيين بكراماتهم ولقمة عيشهم، عبر بناء محطات لتوليد الكهرباء، في وقت إمتنع اسياد بعض القوى اللبنانية عن مد يد العون للشعب اللبناني وتركوه لمصيره، الذي قاده اليه فسادهم وتبعيتهم للخارج في المشروع الصهيوامريكي”.

وسأل”أين اصبح النفط العراقي، في وقت ما زالت العتمة تلف معملي الزهراني ودير عمار؟”، مشددا على “ضرورة اظهار الحقائق امام الناس، والاعترف بإي تقصير او لامبالاة من اي جهة اتت”.

وختم العلامة ياسين، مشددا “على ضرورة ان تنطلق الحكومة بالعمل والانفتاح على كل من يعرض المساعدة على الشعب اللبناني، وإلا على الشعب اللبناني ان يقوم بانتفاضة شعبية صادقة لا بديل عنها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام