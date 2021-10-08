أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 8 تشرين الأول 2021

النهار

أصرّ رئيس حزب سياسي بارز على المشاركة في كل لقاءات ومناسبات حزب مسيحي قديم، معتبراً أنّ عميده ورئيسه سلّفاه الكثير.

بدأ بعض المغتربين يدعمون مدارس رسمية وخاصة في مدنهم وبلداتهم بمنأى عن أي دور لأية جهة رسمية وحزبية.

الجمهورية

عبّر أحد المسؤولين عن اعتقاده بأن مهمة حكومة ميقاتي نقل البلاد الى أجواء تسمح بإعادة تكوين الأكثرية الحالية والآتي سيثبت ذلك.

برّرت مصادر ديبلوماسية أسباب وجود سفيرة دولة اجنبية في أحد مقاهي منطقة حسّاسة بأنها رسالة عن الأمن المستتب في لبنان.

نُقل عن مسؤول كبير قوله إنه لن يتوانى لحظة في ان يكشف للرأي العام وبالأسماء، أي محاولة تحرف إصلاحات الحكومة عن مبدأ النزاهة والكفاءة والحيادية.

اللواء

استمع وزير زائر باهتمام لوجهة نظر لبنان في ما خصّ ما يتعيّن فعله لتخفيف الضغط عن لبنان، بإبعاده عن التجاذبات في هذه المرحلة..

سجلت المؤسسات الإستشفائية الرسمية الضامنة تراجعاً هائلاً، من دون أن تتمكن الإجراءات المتخذة من ترقيع الوضع البالغ السوء..

لاحظ بعض النواب الذين شاركوا في جلسة اللجان أن “تبادل الرسائل” كان واضحاً، في ما خصّ الكتل المتنافسة على تعديلات قانون الانتخاب..

الأنباء

وزير يتولى حقيبة سيادية يدلي بمواقف حاسمة حيال أكثر من استحقاق رغم ضبابية المشهد.

يتجه حزب سياسي عريق إلى بحث تحالفاته الانتخابية وفق شروطه على عكس مرات سابقة.

البناء

قال دبلوماسي عربي انّ السعودية أبلغت فرنسا انّ لبنان لا يقع ضمن أولوياتها الى مرحلة ما بعد بدء المسار السياسي في اليمن الذي يحتلّ موقع الأولوية في الاهتمامات السعودية، وانّ القيادة السعودية غير معنية بأيّ من القيادات اللبنانية تحت مسمّى حلفاء للسعودية.

قالت مصادر إيرانية انّ العرض الذي قدّمه وزير الخارجية خلال زيارته للبنان لإنشاء معامل توليد كهرباء تتضمّن تمويلاً إيرانياً يصعب على أيّ دولة أخرى منافسته، وهو مفتوح على تضمينه ميزات كثيرة إذا قرّرت الحكومة اللبنانية التعامل معه بجدية بما في ذلك توفير الوقود اللازم للتشغيل.

المصدر: صحف