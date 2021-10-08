إيطاليا تخفف من قيود كورونا المفروضة على الأماكن الترفيهية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2021 - 07:08

إيطاليا تخفف من قيود كورونا المفروضة على الأماكن الترفيهية

منذ 1 ساعة 8 October، 2021
كورونا في ايطاليا
أخبار دولية - ايطاليا

أعلنت إيطاليا السماح بزيادة الحد الأقصى المسموح به لحضور أشخاص يمكنهم تقديم وثائق تثبت مناعتهم من كورونا إلى الأماكن التي تستضيف أحداثا ثقافية ورياضية، في تخفيف لقيود كورونا.

وقالت الحكومة إنه “اعتبارا من 11 أكتوبر الجاري، ستتمكن دور العرض السينمائي والمسارح وقاعات الحفلات من ملء جميع المقاعد بعد إلغاء حد كان يلزمها بعدم تخطي 50% من الطاقة الاستيعابية”.

وأشارت إلى أن “القرار جاء وفقا لنصيحة لجنة مستشارين للصحة العامة”.

ونوهت، إلى أنه “سيتم رفع الحد الأقصى في أي استاد رياضي إلى 60% للصالات المغلقة، و75% للملاعب المفتوحة.

المصدر: وكالات

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