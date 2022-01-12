وزارة الصحّة الإيطالية: تمّّ تسجيل 220532 إصابة بكورونا و294 حالة وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2022 - 00:10

وزارة الصحّة الإيطالية: تمّّ تسجيل 220532 إصابة بكورونا و294 حالة وفاة

منذ 58 mins 11 January، 2022
أخبار موقع المنار

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