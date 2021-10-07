منظمة ADHRB تثير القلق حول الانتهاكات المستمرة التي يتعرّض لها الشيعة خلال إحياء مراسم عاشوراء في البحرين

أثارت منظمة ADHRB القلق حول الانتهاكات المستمرة التي يتعرّض لها المواطنون الشيعة خلال إحياء مراسم عاشوراء في البحرين.

وقالت سلمى المصري في جلسة لمجلس حقوق الانسان:”بالإضافة إلى التمييز المنهجي على كافة الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، فإن الشيعة في البحرين يتعرضون، بشكل مستمر ومتزايد، إلى انتهاكات لحقهم بأداء شعائرهم الدينية، لا سيّما في موسم عاشوراء. خلال آخر سنتين، استخدمت السلطات البحرينية وباء كورونا كذريعة لزيادة القيود المفروضة على المشاركين في ذكرى عاشوراء، فتم استدعاء واعتقال عشرات الرواديد والخطباء والمشاركين رَغم َ التزامهم بسبل الوقاية والتباعدِ الاجتماعي. أزالت السلطات أيضاً الأعلامَ السوداءَ عن دور العبادة وحتى عن منازل المواطنين”.

وتابعت”تستهدف السلطات البحرينية رجال الدين الشيعة داخل وخارج السجن. ففي أغسطس 2020، تم تعذيب واخفاء رجل الدين الشيعي البارزالشيخ زهيرعاشور لعدة أشهر بعد أن تم عزلُه وعدد من السجناء عن بعضهم البعض لمنعهم من احياء ذكرى عاشوراء. أمّا في سبتمبر 2020، تم اعتقال الرادود عبد النبي الخليل و حكم عليه سنة في السجن لتلاوته زيارة عاشوراء. بالرَغم من الإفراج عنه تحت العقوبات البديلة في أبريل 2021، يُمنع من إلقاء زيارة عاشوراء أو المشاركة في تجمعات دينية حتى أكتوبر 2021، وهذا، بالإضافة إلى الحكم الصادر، يشكلان انتهاكا واضحا لحريته الدينية”.

ودعت المصري مجلس حقوق الإنسان بالضغط على البحرين أن توفي بمسؤوليتها وفق الاتفاقيات والقوانين الدولية والمحلية لحماية الحريات الدينية.

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المصدر: بريد الموقع