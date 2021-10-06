موسكو: لم نعد نؤمن بتصريحات دول الناتو حول أهمية الحوار

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن موسكو لم تعد تؤمن بصدق تصريحات دول الناتو حول الحوار مع روسيا بعد إقدامها على تقليص حجم البعثة الروسية الدائمة لدى الحلف.

وقال غروشكو في حديث لصحفيفة “كومرسانت”: “بالأمس تحدث قادة الناتو عن أهمية خفض التصعيد في العلاقات مع روسيا ، ودعوا إلى استئناف الحوار داخل مجلس روسيا والناتو ، وإرسال سفير إلى بروكسل… وفي حال كان هناك من يؤمن بصدق هذه التصريحات في الأمس، فلم يعد هناك من يؤمن بها اليوم، وذلك بعد الخاتمة المثيرة للإعجاب للملحمة الأفغانية، حيث لم تستغني دول الناتو عن التلويح بـ شبح “التهديد الروسي”.

وأعلن حلف الناتو في وقت سابق أنه ألغى اعتماد ثمانية من موظفي البعثة الروسية في الحلف وخفض عدد الموظفين المعتمدين لروسيا لدى الحلف إلى 10.

المصدر: سبوتنيك