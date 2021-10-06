الشيخان القطان وعبد الرزاق زارا المجلس السياسي لحزب الله شاكرين مبادرة السيد نصرالله

زار رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق، المجلس السياسي لحزب الله، والتقيا رئيس المجلس السيد ابراهيم أمين السيد، في حضور عضو المجلس السياسي الشيخ عبد المجيد عمار، وجرى البحث في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.

اثر اللقاء، لفت الشيخ القطان الى ان اللقاء “لشكر حزب الله على المبادرة الإنسانية التي تخطت الطوائف والمذاهب والأحزاب السياسية في لبنان، فكانت البواخر الإيرانية لكل اللبنانيين، لكسر الحصار عن الشعب المظلوم”. وأكد “وجوب حفظ معادلة الشعب والجيش والمقاومة التي تحفظ لبنان قويا في مواجهة كل التهديدات والتحديات التي تضعفه”.

والقى الشيخ عبد الرزاق كلمة بإسم أهالي عكار، شكر فيها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والإخوة في قيادة الحزب على دعمهم ووقوفهم إلى جانب ألاهالي، وإيصال مادة المازوت إليهم، ونعتبر هذه الخطوة قد عززت الوحدة الوطنية والإسلامية وأثبتت لكل الشعب اللبناني ولعالمنا العربي والإسلامي أن حزب الله هو الأحرص على مصلحة الشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام