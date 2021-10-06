عبداللهيان: طهران تتوقع استئناف المحادثات في فيينا قريبًا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 6 2021 - 13:54

عبداللهيان: طهران تتوقع استئناف المحادثات في فيينا قريبًا

منذ 16 mins 6 October، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة