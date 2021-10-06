حسين أمير عبداللهيان: ندعم ضمان أمن المنطقة ككل ورسالتنا للدول المجاورة هي رسالة صداقة وندعو إلى التعاون المشترك – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2021 - 13:52

حسين أمير عبداللهيان: ندعم ضمان أمن المنطقة ككل ورسالتنا للدول المجاورة هي رسالة صداقة وندعو إلى التعاون المشترك

منذ 20 mins 6 October، 2021
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