اليونان وقبرص تنددان بـ”الأعمال غير القانونية” لتركيا في شرق البحر المتوسط

ندد وزير الخارجية اليوناني ونظيره القبرصي بـ”الأعمال غير القانونية” لتركيا في شرق البحر المتوسط بعد اجتماع عقد في أثينا يوم أمس الاثنين.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن “اليونان لا تشكل تهديدا لأي شخص، ولن تتعرض للتخويف من خلال الأعمال غير القانونية”، مشددا على أن اليونان “ستحمي سيادتها وحقوقها السيادية وفقا للقانون الدولي وقانون البحار”.

وفي إشارة إلى الجولة 63 من المحادثات الاستكشافية منخفضة المستوى المقرر عقدها في أنقرة يوم غد الأربعاء، رفض ديندياس الدعوات التركية المتكررة لنزع السلاح من جزر بحر إيجه، واتهم تركيا بـ”تقويض الاتصالات قبل أن تبدأ حتى”.

بدوره، قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس إن “مضايقات تركيا الأخيرة لسفينة أبحاث Nautical Geo في جزيرة كريت، فضلا عن خططها لإجراء بحث في منطقة محفوظة من قبل Nautical Geo في جنوب غرب قبرص “تثبت أن التصريحات اللطيفة التي جاءت ذات يوم من اتجاه تركيا، للأسف لم تتحول إلى أفعال”.

وأضاف: “السياسة الخارجية لتركيا لا تزال قائمة على نهج عثماني معدل، يعتمد في الغالب على القوة العسكرية للبلاد”.

المصدر: وكالات