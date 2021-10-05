الخزانة الأمريكية تحذر من ركود في حال عدم رفع سقف الدين العام خلال أسبوعين

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود إذا لم يعالج الكونغرس موضوع سقف الدين خلال أسبوعين.

وقالت يلين إن “18 أكتوبر هو الموعد النهائي، واعتقد أنه سيكون من الكارثي عدم دفع فواتير الحكومة، لأننا سنكون في وضع نفتقر فيه إلى الموارد لدفع فواتير الحكومة”، مشيرة إلى أن “الركود سيقع إذا فشل الكونغرس في معالجة حد الاقتراض قبل التخلف غير المسبوق عن سداد الديون”.

وأضافت: “ينظر إلى سندات الخزانة الأمريكية منذ فترة طويلة على أنها أكثر الأصول أمانا على هذا الكوكب”، مبينة أن “هذا يفسر جزئيا حالة احتياطي الدولار. ووضع ذلك موضع تساؤل عن طريق عدم دفع أي من فواتيرنا المستحقة سيكون كارثيا”.

يذكر أنه تم تعليق حد الدين، وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للولايات المتحدة اقتراضه بموجب القانون، لمدة عامين في عام 2019 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن التعليق انتهى في نهاية يوليو الماضي.

وتستخدم وزارة الخزانة ما يسمى بالإجراءات الاستثنائية لدفع فواتيرها منذ ذلك الحين، بما في ذلك تعليق بعض الاستثمارات. وإذا تم استنفاد الأموال النقدية المتوفرة لديها وتدابيرها المؤقتة بالكامل، فستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي لا تتمكن فيها الولايات المتحدة من الوفاء بالتزاماتها المالية.

المصدر: وكالات