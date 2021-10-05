قوى الأمن الداخلي : تدابير سير في الاوزاعي لاستكمال أعمال حفريات من السابعة مساء الى الثامنة من صباح غد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2021 - 17:22

قوى الأمن الداخلي : تدابير سير في الاوزاعي لاستكمال أعمال حفريات من السابعة مساء الى الثامنة من صباح غد

منذ 1 ساعة 5 October، 2021
قوى الأمن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي :
“تستكمل إحدى الشركات المتعهدة أعمال حفريات لربط خطوط مياه بالخزان الكائن بالقرب من جسر المرامل – الأوزاعي (جسر النافعة).
لذلك سيتم منع المرور لمسافة تمتد من أمام “محطة سليم للمحروقات” وصولا إلى تقاطع السمكة، وتحويل السير القادم على المسلك الشرقي (المتجه نحو بيروت) إلى مسربٍ على المسلك الغربي، وذلك اعتبارا من الساعة 19.00 من تاريخ اليوم 5-10-2021 ولغاية الساعة 8:00 من صباح يوم غد الأربعاء 6-10-2021.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

المصدر: قوى الأمن الداخلي

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