فنزويلا تعيد فتح الحدود البرية مع كولومبيا بعد 3 سنوات من الإغلاق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 5 2021 - 11:16

فنزويلا تعيد فتح الحدود البرية مع كولومبيا بعد 3 سنوات من الإغلاق

منذ 1 ساعة 5 October، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة