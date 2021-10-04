لافروف: التهديد الإرهابي في منطقة إدلب لا يزال مستمرا

بحث وزيرا خارجية روسيا ومصر سيرغي لافروف وسامح شكري الاثنين عددا من الملفات أهمها الملفين السوري والليبي.

واكد لافروف على “موقف موسكو الرافض لمحاولات تسييس ملف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا”، وشدد على “ضرورة تقديم المساعدات للسوريين لتجاوز تداعيات الأزمة الممتدة منذ عدة سنوات، والعمل على التوصل لتسوية سياسية على أساس قرار مجلس الأمن 2254″، ولفت إلى أن “التهديد الإرهابي في منطقة إدلب لا يزال مستمرا، والمجموعات الإرهابية المتمركز هناك تهاجم وحدات الجيش السوري وكذلك القوات الروسية”.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري إن “مصر حريصة على خروج سوريا من أزمتها”.

المصدر: روسيا اليوم