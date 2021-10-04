الرئيس بري استقبل حمية واطلع منه على تفاصيل بعض المشاريع

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، وجرى البحث في الاوضاع العامة وشؤون تتعلق بعمل وزراته.

وبعد اللقاء قال حمية “قمت اليوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بري وأطلعته على مسار الأمور في وزارة الاشغال العامة والنقل، وأيضا على طريقة عملي في الوزارة وفي كيفية تقسيم المشاريع حسب سلم الاولويات ما بين المشاريع الآنية والمتوسطة الأجل والمشاريع الإستراتيجية”.

وأضاف حمية “وضعت دولة الرئيس في تفاصيل بعض المشاريع، من مرفأ بيروت الى مطار رفيق الحريري الدولي والأشغال العامة في الطرق العامة والمباني”، وتابع “طبعا في هذا السياق هناك قوانين عدة سنتابعها مع المجلس النيابي، ودولته كان مرحبا جدا بأي قانون يهدف الى تحسين ايرادات الخزينة العامة وتوفير الخدمات للمواطنين في الدولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام