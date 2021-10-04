اطلاق نار على حاجز للعدو شمال الضفة المحتلة

قام مقاومون فلسطينيون ليل الأحد بإطلاق النار على حاجز عسكري إسرائيلي قرب جنين (شمال الضفة الغربية المحتلة)، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الاحتلال. ونقلت “قدس برس” عن مصادر محلية أن “مقاومين فلسطينيين شنوا الليلة الماضية، هجوما بالأسلحة النارية، على قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز (مافو دوتان)، المحاذي لبلدة يَعبَد (جنوب غرب جنين)”.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز ردت على إطلاق النار، بنيران كثيرة تبعها إطلاق قنابل ضوئية في المكان. وأضافت أنه في أعقاب تبادل إطلاق النار، فرضت قوات الاحتلال، طوقا أمنيا على بلدة “يَعبَد” وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية، كما نشرت تعزيزات كبيرة من الجيش والوحدات الخاصة بين الأشجار والسهول في المناطق القريبة من البلدة. وتشهد بلدة “يَعبَد” حملات تنكيل واقتحامات متكررة من قوات الاحتلال ومستوطني “مابو دوتان”، بما في ذلك إغلاق مدخلها الشرقي الذي يصلها بمدينة جنين، ونصب حواجز عسكرية مفاجئة على طرقاتها.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام