وزير المهجرين زار الرئيس عون: لتحويل الوزارة الى التنمية الريفية

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الاثنين وزير المهجرين عصام شرف الدين وعرض معه شؤون وزارته وملفاتها والخطط الموضوعة لتحسين أدائها.

وقال شرف الدين بعد اللقاء “جئت اليوم للمشورة في مواضيع اقتصادية ومالية وفي موضوع أساسي هو تحويل وزارة المهجرين المتآكلة الى وزارة تنموية هي التنمية الريفية”، وتابع “ذلك نظرا الى أهمية هذه الوزارة التي نحن في امس الحاجة اليها اليوم، خصوصا لتحفيز المواطن على البقاء في قريته في ظل موجة الهجرة التي نعاني منها حاليا نتيجة التداعيات الاقتصادية في القطاعات كافة والتي تنعكس على نفسية المواطن وخصوصا على أبناء القرى”.

واعتبر شرف الدين ان “التنمية الريفية امر مهم على الصعد كافة كونها تتآخى مع وزارات أخرى كالزراعة للمشاريع الزراعية والاشغال لمشاريع البنى التحتية والصناعة لمشاريع التصنيع الزراعي والبيئة لمشاريع المحميات وغيرها”، واضاف “اعد بأننا لن ننسى القضايا العالقة في ملف وزارة المهجرين ولكن سنحولها الى مديرية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية او غيرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام