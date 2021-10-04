الاحتلال الاسرائيلي يعتقل فجر اليوم الشابين قصي رائد العروج من قرية العروج وإبراهيم محمد جبران من منطقة جبل هندازة شرق بيت لحم (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2021 - 09:44

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل فجر اليوم الشابين قصي رائد العروج من قرية العروج وإبراهيم محمد جبران من منطقة جبل هندازة شرق بيت لحم (فلسطين اليوم)

منذ 56 mins 4 October، 2021
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