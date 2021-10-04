رئيس «بايونتيك»: قد نحتاج إلى لقاح جديد العام المقبل

قال أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة «بايونتيك»، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى لقاح جديد بحلول منتصف عام 2022 للحماية من الطفرات المستقبلية للفيروس.

وأضاف شاهين في تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن المتغيرات الحالية لفيروس «كورونا»، مثل سلالة «دلتا» المُعدية، لم تكن مختلفة بما يكفي لتقويض اللقاحات الحالية، حسبما نقلت شبكة «بلومبرغ» الأميركية.

لكنه استدرك قائلاً: «ستظهر سلالات جديدة يمكنها التهرب من اللقاحات المعززة حالياً، وقد تضعف دفاعات الجسم المناعية».

وأوضح أن إنتاج لقاح جديد هذا العام «أمر غير ضروري تماماً»، مؤكداً أنه بحلول منتصف العام المقبل، سيكون الوضع مختلفاً».

وكان «فايزر – بايونتيك» أول لقاح صُرّح باستخدامه في الغرب، ويتم استخدامه حالياً في أكثر من 90 بلداً. ويسعى المختبر إلى زيادة إنتاجه وصولاً إلى ثلاثة مليارات جرعة بنهاية العام، مقابل 2.5 مليار جرعة كانت متوقّعة سابقاً.

وأكدت دراسة حديثة أن اللقاح المضاد لـ«كورونا» الذي طوّرته شركة «بايونتيك» الألمانية بالتعاون مع شركة «فايزر» الأميركية يقي أيضاً من متغير «كورونا»، الذي ظهر في الهند (دلتا) (B2.617.1).

وكتب العلماء تحت إشراف بي يونغ شي من جامعة تكساس في جالفستون في دورية «نيتشر» أن اللقاح يقي أيضاً من عدة متغيرات أخرى، مثل متغير (B525.1.)، الذي ظهر لأول مرة في نيجيريا.

المصدر: مواقع اخبارية