الآلاف يتظاهرون في تونس العاصمة وباقي المدن لمساندة قرارات الرئيس سعيد

شهدت تونس العاصمة وعدد من المدن الآخرى، مظاهرات شارك فيها آلاف التونسيين للتعبير عن مساندتهم للإجراءات والقرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، وأهمها تجميد عمل البرلمان. ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لحركة “النهضة” وزعيمها راشد الغنوشي، كما نادى المتظاهرون بحل البرلمان الحالي، الذي تم تجميد أعماله بمرسوم من الرئيس في تموز/يوليو الماضي.

وتأتي هذه المظاهرات تلبية لدعوات أطلقها نشطاء في الأيام الأخيرة، ردا على وقفة احتجاجية تم تنظيمها نهاية الشهر الماضي، نددت بقرارات الرئيس التونسي وطالبت بعودة البرلمان إلى ممارسة أعماله.

المصدر: روسيا اليوم