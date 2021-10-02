النخالة: المقاومة الفلسطينية في اشتباك مستمر مع الاحتلال حتى تستعيد الأمة نهضتها

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اليوم السبت، أن”ما تقوم به قوى المقاومة في فلسطين هو إدامة الاشتباك مع الاحتلال الاسرائيلي بانتظار أن تستعيد الأمة نهضتها ووحدتها”.

وشدّد على”ضرورة إعادة توجيه جبهات الأمة ضد المحتل وتحقيق تنمية حقيقية على قاعدة المقاومة وفي الوقت ذاته استمرار مشاغلة العدو وعدم التفاوض معه”.

وقال:” إن “الهجمة الغربية الحالية ضد أمتنا التي وصلت إلى ذروتها بزرع الكيان الصهيوني في أرض فلسطين خدمة لمشروع الهيمنة والاستعمار يدعمها اليوم نظام عالمي”.

وأضاف النخالة” أن النظام العالمي استطاع تفتيت أمتنا وتجزئة وطننا العربي والإسلامي وزرع فينا التغريب عبر تدمير منظومات عدة”.

وأوضح أن”أبناء الشعب الفلسطيني يدافعون عن مقدسات الأمة ويفدونها بالأرواح في أروع ملحمة تاريخية تسجل أسمى معاني البطولة”.

وبيّن أنه “يمكن إعادة توحيد جهد الأمة وجهادها نحو القدس، فالقدس تجمعنا وهي عنوان وحدتنا وعزة أمتنا”.

المصدر: فلسطين اليوم