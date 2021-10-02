حسين النمر : نأمل ان تحصل انفراجات نحو الأفضل على يد الحكومة الجديدة

أمل مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر أن “تحصل انفراجات نحو الأفضل على يد الحكومة الجديدة ، وإن كنا نعلم بأنه لن تحصل حلول بين عشية وضحاها وهي تحتاج إلى وقت ، ولكن يفترض أن يكون العد العكسي قد بدأ للخروج من الهاوية التي وقعنا بها”.

وخلال رعايته احتفال تكريم العاملين والمتطوعين في الدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية في مجال مكافحة وباء كورونا طيلة فترة الجائحة، والذي نظمه اتحاد بلديات شمال بعلبك بحضور فعاليات بلدية واختيارية واجتماعية وصحية، و قال:” نحن ندعي أننا في مرحلة مكافحة الكورونا كنا جزءا فاعلا ، وقد نزل حزب الله بكل إمكانياته في هذه المعركة ، بدءا من الأمين العام ، إلى الجهات التنفيذية كلها بعدما وصفنا هذا الوباء بالعدو المجهول ووضعنا انفسنا يومها أمام تحد كبير”.

أضاف “كما قمنا بدورنا في مواجهة كورونا من موقع إنساني نتحرك اليوم في مجتمعنا من نفس الموقع لخدمة الناس في كل المجالات ، ولن نوفر جهدا نستطيع من خلاله خدمة مجتمعنا إلا وسنفعله دون منة من أحد”.

رئيس اتحاد بلديات شمال بعلبك زهير الحاج حسن أشاد “بتضحيات المكرمين لما قاموا من عمل على مر سنة ونيف من ازمة كورونا ، والذين ضحوا من وقتهم وصحتهم أيضا بعدما تعرضوا للإصابة بالوباء ، وهم يستحقون التكريم”.

كلمة المكرمين ألقاها حسن ناصر الدين مدير مركز رسم الحدث في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية ، فأكد الإستمرار في المهام الصحية دون تمييز أو تفرقة بين الأفراد والمذاهب والطوائف والمناطق جمعاء

واختتم الإحتفال بتقديم شهادات تقديرية للمكرمين.

المصدر: موقع المنار