آليات الاحتلال تجرّف أراض في سلفيت لصالح مستوطنة “اريئيل”

تواصل آليات وجرافات الاحتلال أعمال التجريف؛ لسرقة مزيدًا من أراضي محافظة سليفت بالضفة الغربية، لصالح الاستيطان.

وقالت مصادر فلسطينية، إن:” كسارات ضخمة وجرافات تابعة للاحتلال تقوم بعمليات تجريف منذ صباح اليوم السبت2/10/2021م، في منطقة واد عبد الرحمن ورأس قرة خلف الجدار جنوب مستوطنة “اريئيل” وشمال سلفيت”.

وأضافت ” أن الكسارات تعمل على تكسير الحجارة ومصادرة تربة المنطقة، ويجري تهيئة الأرض على شكل مدرجات وعمل بنى تحتية”.

وفي السياق نفسه، قال رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي، إن”قرابة ألف دونم يجري عمل تجريف، ويتم فيها إقامة بنية تحتية لصالح مستوطنة “اريئيل” على حساب أراضي المزارعين الفلسطينيين”.

وأوضح زبيدي أن”المنطقة الشمالية من سلفيت أصبحت بالكامل تحت سيطرة المستوطنين، مشيرًا أن المزارع الفلسطيني يتكبد جراء ذلك خسائر فادحة”.

المصدر: فلسطين اليوم