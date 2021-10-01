موظفو مستشفى صيدا الحكومي مستمرون بإضرابهم

يستمر موظفو مستشفى صيدا الحكومي بإضرابهم لليوم الثاني على التوالي، وذلك احتجاجا على أوضاعهم المعيشية الصعبة وللمطالبة بتعديل رواتبهم.

وناشد الموظفون في بيان لهم “من يعنيهم الأمر من حكومة ووزارة صحة وفعاليات سياسية وإجتماعية وبلدية داخل مدينة صيدا والجوار، الإسراع بإيجاد الحلول السريعة لدفع مستحقاتهم من رواتب متأخرة ومنح مدرسية ومفعول رجعي لسلسلة الرتب والرواتب، في ظل الاوضاع المالية والاقتصادية السيئة التي نمر بها”.

وذكر الموظفون “انهم يستقبلون مرضى غسيل الكلى والحالات الطارئة”، وقالوا “نعتذر من اهلنا الكرام لعدم إستقبالنا الحالات الباردة ونتمنى ان تلقى مطالبنا آذانا صاغية لكي نستمر بإداء رسالتنا الانسانية تجاه اهلنا ومجتمعنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام