موظفو مستشفى صيدا الحكومي يعلقون الإضراب المفتوح – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2021 - 16:16

موظفو مستشفى صيدا الحكومي يعلقون الإضراب المفتوح

منذ 53 mins 1 November، 2021
مستشفى صيدا الحكومي
لبنان

أعلنت لجنة موظفي مستشفى صيدا الحكومي عن تعليق الإضراب المفتوح، واستقبال المرضى اعتبارا من صباح الغد الثلاثاء بعد اتفاق جرى بين الموظفين وادارة المستشفى قضى بصرف الرواتب المتأخرة، حيث سيتم صرف راتبين وتسديد الرواتب المتأخرة الباقية بالاضافة الى الراتب المساعد عندما يتم تحويل ما وعدت به وزارة الصحة من سلف ومساهمات ومصالحات مالية.

كما تم التأكيد على وضع خطة شاملة لتأمين استمرارية الرواتب لجميع الموظفين.

جاء ذلك خلال وقفة نفذها اليوم عدد من الموظفين امام مدخل المستشفى.

وتلا رئيس لجنة المتابعة لموظفي المستشفى خليل كاعين بيانًا لخلص فيه البنود التي تم التوافق عليها مع ادارة المستشفى.

المصدر: مواقع اخبارية

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