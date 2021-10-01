إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ظهر اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن شرق نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل :”إن 5 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اثنان نقلا إلى مستشفيات نابلس”.

وكانت دعت في وقت سابق هيئة مقاومة الجدار ولجنة التنسيق الفصائلي، واللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي، المواطنين المشاركة في المسيرة التي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الكبير في القرية باتجاه المنطقة الشرقية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية هناك”.

المصدر: فلسطين اليوم