استطلاع يظهر عدم رضا البريطانيين عن خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 1 2021 - 13:10

استطلاع يظهر عدم رضا البريطانيين عن خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي

منذ 53 mins 1 October، 2021
الاتحاد الأوروبي
أخبار دولية - بريطانيا

أظهر استطلاع للرأي أجرته YouGov أنه فقط 4% من البريطانيين يعتقدون أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد سارت “بشكل جيد للغاية” منذ نهاية الفترة الانتقالية. وبحسب الاستطلاع الذي شارك فيه 6546 شخصا، والذي تمحور حول ما إذا كان أداء بريطانيا “جيدا أو سيئا” منذ 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، فقد قال 14% من المستجيبين أن الأمور سارت “بشكل جيد إلى حد ما”، وقال 21% إن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تكن إيجابية أو سلبية.

من ناحية أخرى، اعتقد 21% ممن شملهم الاستطلاع أن فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد سارت “بشكل سيء إلى حد ما”، بينما رأى 32% أنها كانت “سيئة للغاية”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة