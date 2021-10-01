قوى الامن الداخلي: توقيف الرأس المُدبّر لعصابة سلب بقوة السلاح

اعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة في بلاغ انه “في سياق الخطة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائية لتوقيف المطلوبين على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة عن أحد المطلوبين، ويدعى:

– ب. ح. (مواليد عام 1997، لبناني)

بتاريخ 26-9-2021، وبعد عمليات الرصد والتعقب، قامت قوّة من المجموعة الخاصّة بمداهمة منزل في منطقة الحصنية – عكار، وتمكنت من إلقاء القبض عليه.

وقد تبين أنّه الرأس المدبر لعمليات سلب بقوة السلاح، ومطلوب للقضاء بموجب 4 مذكرات عدلية وملاحقات قضائية بجرائم مختلفة.

كذلك أوقفت برفقته المدعوة:

د. ع. (مواليد عام 1998، لبنانية)

المشتبه بها بتنفيذ عمليات السلب برفقة الموقوف (ب. ح.).

سُلِّما إلى مفرزة حلبا القضائية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

المصدر: تويتر قوى الامن الداخلي