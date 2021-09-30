مجاهدو المقاومة الإسلامية يسقطون مسيرة لجيش العدو الاسرائيلي في وادي مريمين بجنوب لبنان عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2021 - 18:46
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أسعار الغاز في أوروبا تواصل الصعود وتحطم مستويات تاريخية متجاوزة الـ1070 دولارا لكل ألف متر مكعب
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
مجاهدو المقاومة الإسلامية يسقطون مسيرة لجيش العدو الاسرائيلي في وادي مريمين بجنوب لبنان عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة
منذ 57 mins
30 September، 2021
عاجل
المقاومة الإسلامية
وادي مريمين
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