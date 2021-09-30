مجاهدو المقاومة الإسلامية يسقطون مسيرة لجيش العدو الاسرائيلي في وادي مريمين بجنوب لبنان عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2021 - 18:46

مجاهدو المقاومة الإسلامية يسقطون مسيرة لجيش العدو الاسرائيلي في وادي مريمين بجنوب لبنان عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة

منذ 57 mins 30 September، 2021
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