تدريبات عسكرية روسية في جبال طاجيكستان

أقيمت تدريبات عسكرية روسية بهدف تنفيذ خطط وتكتيكات معينة على الإرهابيين الافتراضيين بجبال طاجيكستان.

وقال “المركز الصحفي للمنطقة العسكرية المركزية الروسية” في بيان الخميس “بحسب خطة التمرين، لاحظت المخابرات جماعة مسلحة (افتراضية) غير شرعية تتحرك على طول سربنتين جبلي باتجاه تجمع سكني. وأحبط أفراد القوات المسلحة خطط “المسلحين” بتوجيه ضربة مفاجئة من الجناح”.

وأضاف المركز أن “طواقم المركبات المدرعة من طراز (بي تي أر-82) قامت بالقضاء على الجماعة المسلحة باستخدام المدافع الأوتوماتيكية بالقرب من حدود المدينة، وجاء ذلك بدعم من القناصة المسلحين ببنادق القنص من طراز كورد ام”.

المصدر: روسيا اليوم