“الجهاد” تنعى الشهيد علاء زيود الذي قضى بمواجهة العدو الاسرائيلي في برقين بالضفة المحتلة

نعت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين الخميس الشهيد المقاوم في سرايا القدس علاء زيود من بلدة السيلة الحارثية بجنين بالضفة المحتلة، الذي استشهد في اشتباك مع قوات العدو الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة برقين فجرا.

وكانت مصادر طبية فلسطينية، أعلنت عن استشهاد المقاوم الزيود (22 عاما) خلال التصدي لاقتحام قوات العدو لبلدة برقين.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اقتحمت القرية وقامت بمحاصرة الاسير الجريح محمد زرعيني في منطقة جبل الخصم في برقين وطالبت عبر مكبرات الصوت المتواجدين فيه بالخروج ومغادرته”.

وتابعت المصادر “خلال الاقتحام، تصدت مجموعة من مقاومين سرايا القدس لقوات الاحتلال ودارات اشتباكات مسلحة أستمرت لساعات، أستعان الاحتلال خلالها بتعزيزات عسكرية”، واكدت ان “الشهيد الزيود أطلق النار من مسافة قريبة على وحدة خاصة صهيونية وأوقع إصابات مباشر”.

المصدر: فلسطين اليوم