استشهاد مقاوم فلسطيني خلال اشتباك مسلح مع قوات خاصة “اسرائيلية” في جنين

استشهد فجر اليوم الخميس المقاوم في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي علاء ناصر زيود (22 عامًا) من سكان سيلة الحارثية، خلال اشتباك مسلح مع وحدة إسرائيلية خاصة في بلدة برقين جنوب غرب مدينة جنين.

وأدت العملية لإصابة شابين آخرين على الأقل نقلا إلى مستشفى ابن سينا.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وشنت حملة دهم وتفتيش بمشاركة “وحدة اليمام” التي حاصرت عدة منازل واعتقلت شابين من داخلها.

وخلال العملية اندلعت مواجهات في البلدة، فيما أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال.

وذكر شهود عيان أنه خلال انسحاب تلك القوات، هاجم زيود سيارة للوحدات الخاصة في مدخل برقين واشتبك معها من مسافة قريبة فأطلقوا النار عليه وبعد إصابته واصلوا إطلاق النار عليه وهو ممدد وصادروا سلاحه وأعدموه بعدة عيارات أخرى توزعت في كافة أنحاء جسده خاصه الصدر والرقبة والقدم مما أدى لاستشهاده على الفور.

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الشهيد زيود، مشيرةً إلى أنه أحد مقاوميها.

المصدر: فلسطين اليوم