العميد حمدان استقبل السفير الروسي وأثنى على دوره في دعم اللبنانيين

استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين -المرابطون العميد مصطفى حمدان، سفير دولة روسيا الاتحادية ألكسندر نيكولايفيتش روداكوف في حضور المستشار ديميتري ليبيديف في مقر المرابطون. وتم البحث في المستجدات الداخلية اللبنانية.

وأفاد بيان للمرابطون ان العميد حمدان شكر السفير الروسي على “دوره مع أركان السفارة، في دعم اللبنانيين خاصة في هذه الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحرص على الحوار مع كافة الأطياف اللبنانية وتسهيل منح التأشيرات للطلاب اللبنانيين في الجامعات الروسية”.

وأكد السفير روداكوف “أهمية معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، من قبل الحكومة اللبنانية الجديدة، واستعداد روسيا الاتحادية الدائم في الماضي والحاضر والمستقبل، لمساعدة اللبنانيين في المجالات كافة وعلى جميع الأصعد، التي تسمح بتخطي هذا الواقع المأزوم”، مشددا على “دور السفارة الروسية في الحوار مع الأطراف اللبنانية كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام