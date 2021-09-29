هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر تضرب محافظة نينوى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 29 2021 - 12:30

هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر تضرب محافظة نينوى

منذ 2 ساعة 29 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة